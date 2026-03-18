Kleintransporter fährt auf der A 4 bei Auerswalde in Leitplanke

Drei Insassen wurden leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr ist der Fahrer eines Kleintransporters Citroen auf der A 4 kurz nach der Raststätte „Auerswalder Blick“ nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Nach bisheriger Einschätzung der Polizei war die Ursache des Unfalls wahrscheinlich ein Reifenschaden. Danach blieb der...