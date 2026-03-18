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In den frühen Morgenstunden fuhr der Kleintransporter in die Leitplanke.
In den frühen Morgenstunden fuhr der Kleintransporter in die Leitplanke. Foto: Harry Haertel
In den frühen Morgenstunden fuhr der Kleintransporter in die Leitplanke.
In den frühen Morgenstunden fuhr der Kleintransporter in die Leitplanke. Foto: Harry Haertel
Chemnitz Umland
Kleintransporter fährt auf der A 4 bei Auerswalde in Leitplanke
Redakteur
Von Christian Mathea
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Drei Insassen wurden leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr ist der Fahrer eines Kleintransporters Citroen auf der A 4 kurz nach der Raststätte „Auerswalder Blick“ nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Nach bisheriger Einschätzung der Polizei war die Ursache des Unfalls wahrscheinlich ein Reifenschaden. Danach blieb der...
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