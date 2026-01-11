MENÜ
  • Kleintransporter stößt auf A 4 bei Chemnitz-Ost gegen Leitplanke

Die Polizei musste einen Unfall auf der A 4 aufnehmen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Chemnitz Umland
Kleintransporter stößt auf A 4 bei Chemnitz-Ost gegen Leitplanke
Von Konrad Rüdiger
11.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Unfall bei winterlichen Bedingungen.

Lichtenau.

Ein Unfall auf der Autobahn 4 Richtung Dresden hat am Samstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wie der Sprecher der Chemnitzer Polizeidirektion, Andrzej Rydzik, mitteilte, war ein 43-Jähriger gegen 9.20 Uhr mit einem Kleintransporter Renault auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen habe er die Kontrolle über den Renault verloren, so Rydzik. Der Kleintransporter brach in der Folge nach links aus, stieß gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der unfallbedingte Sachschaden wurde in Summe auf etwa 11,000 Euro beziffert. Der Unfallfahrer blieb bei dem Zusammenstoß und den Manövern unverletzt. (kru)

Mehr Artikel