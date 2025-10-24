Klimaaktivistin Luisa Neubauer in Chemnitz: „Lasst den Cringe zu“

Chemnitz
Die 29-Jährige ist eine der Preisträger bei der diesjährigen Nachhaltigkeitskonferenz der Carlowitz-Gesellschaft. Bevor es offiziell wurde, traf sie auf viele junge Umweltaktive aus der Region und pflanzte einen Baum.
Sollte Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und Gesicht der „Friday for Future“-Bewegung in Deutschland, einmal einen Job brauchen, könnte sie nach diesem Freitag in Chemnitz als Lehrerin anfangen. Gleich zwei Jobangebote hat sie in einer Talkrunde mit jungen Umweltschützern erhalten. Daraus wird wohl nichts. Aber vielleicht kommt sie demnächst...
