Klippschliefer und Perlhühner ziehen in die Bärenanlage im Chemnitzer Tierpark

Nach 14 Jahren Leerstand kehrt Leben in die historische Bärenanlage zurück: Dort wohnt nun Federvieh aus der Savanne zusammen mit pelzigen Verwandten des Elefanten.

Die historische Bärenanlage im Tierpark Chemnitz, ein Überbleibsel aus den 1970er-Jahren, bekommt nach langer Zeit neue Bewohner: Helmperlhühner und Klippschliefer sind in den Außenbereich eingezogen. Die Anlage gilt als besonderes Zeugnis der Tierparkgeschichte. Das Gehege war ursprünglich als großzügige Freianlage geplant. Der Ausbau und... Die historische Bärenanlage im Tierpark Chemnitz, ein Überbleibsel aus den 1970er-Jahren, bekommt nach langer Zeit neue Bewohner: Helmperlhühner und Klippschliefer sind in den Außenbereich eingezogen. Die Anlage gilt als besonderes Zeugnis der Tierparkgeschichte. Das Gehege war ursprünglich als großzügige Freianlage geplant. Der Ausbau und...