MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Klippschliefer und Perlhühner ziehen in die Bärenanlage im Chemnitzer Tierpark

Heute werden dort keine Bären mehr gehalten: Die Anlage im Jahr 1991.
Heute werden dort keine Bären mehr gehalten: Die Anlage im Jahr 1991. Bild: Harry Haertel
Heute werden dort keine Bären mehr gehalten: Die Anlage im Jahr 1991.
Heute werden dort keine Bären mehr gehalten: Die Anlage im Jahr 1991. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Klippschliefer und Perlhühner ziehen in die Bärenanlage im Chemnitzer Tierpark
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 14 Jahren Leerstand kehrt Leben in die historische Bärenanlage zurück: Dort wohnt nun Federvieh aus der Savanne zusammen mit pelzigen Verwandten des Elefanten.

Die historische Bärenanlage im Tierpark Chemnitz, ein Überbleibsel aus den 1970er-Jahren, bekommt nach langer Zeit neue Bewohner: Helmperlhühner und Klippschliefer sind in den Außenbereich eingezogen. Die Anlage gilt als besonderes Zeugnis der Tierparkgeschichte. Das Gehege war ursprünglich als großzügige Freianlage geplant. Der Ausbau und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
2 min.
Besucherzahlen im Chemnitzer Tierpark im Kuha-Jahr stark zurückgegangen
Der Eiszeitspielplatz ist ein beliebter Anlaufpunkt im Tierpark. 2025 kamen weniger Besucher in den Park.
Ein Siebtel weniger Besucher begrüßte die Freizeiteinrichtung im Jahr 2025. Es war das erste Jahr mit deutlich höheren Eintrittspreisen. Die seien aber nicht der Grund, heißt es aus dem Rathaus.
Benjamin Lummer
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
16:46 Uhr
2 min.
Schenk kritisiert Votum zu Freihandelsabkommen Mercosur
Der sächsische Europaabgeordnete Oliver Schenk (CDU) hat das Votum des EU-Parlamentes zum Freihandelsabkommen Mercosur scharf kritisiert (Archivbild).
Der sächsische CDU-Europapolitiker Oliver Schenk spricht von einem "Signal mangelnder Verlässlichkeit". Dabei wäre das Freihandelsabkommen Mercosur auf für Sachsens Wirtschaft wichtig.
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
18.12.2025
1 min.
Scharfe Krallen, weicher Pelz: Manul-Kater Bob ist der neue Bewohner im Chemnitzer Tierpark
Der neue Bewohner des Tierparks Chemnitz: ein Mongolischer Manul-Kater.
Manule sind in Asiens Steppen beheimatet aber inzwischen eine bedrohte Art. Im Rahmen eines Zuchtprogramms will der Tierpark zum Artenschutz beitragen.
Luisa Ederle
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
Mehr Artikel