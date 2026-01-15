Knapp 100 Kilometer täglich: Warum Chemnitzer Krebspatienten für Bestrahlung weit fahren mussten

Obwohl das Klinikum Chemnitz eine der größten Kliniken für Bestrahlungen in Deutschland betreibt, wurden Patienten dort zuletzt immer wieder auf andere Einrichtungen verwiesen. Das bringt bisweilen weite Wege und erhebliche Kosten mit sich, wie der Fall einer Brustkrebspatientin zeigt.

Wer in Chemnitz nach einer Krebsoperation mit Bestrahlungen weiterbehandelt wird, findet dafür in der Stadt eigentlich beste Bedingungen vor. Die Klinik und Praxis für Radioonkologie am Klinikum Chemnitz gehört nach eigenen Angaben mit jährlich rund 2600 Patienten zu den größten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland. Ausgestattet mit...