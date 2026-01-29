Knappe Blutkonserven in Chemnitz – Aber wer nicht perfekt Deutsch spricht, darf nicht spenden

Blutspenden werden zu jeder Zeit gesucht. Im Winter ist es jedoch besonders dringend. Wie die Lage an Chemnitzer Krankenhäusern aktuell ist und wer nicht spenden darf.

Nachdem deutschlandweit Mitte Januar besorgniserregend wenig Blutkonserven vorhanden waren, ist die Versorgung zumindest in Chemnitz wieder stabil. Darüber informierte der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Dennoch sei der Vorrat auf einem niedrigen Niveau, so Sprecherin Kerstin Schweiger.