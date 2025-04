Körper, Sprache, Haltung: Wie fit sind Chemnitzer Schulanfänger?

Bei den obligatorischen Untersuchungen vor der Einschulung wurden in den zurückliegenden Jahren in Chemnitz oft mehr Probleme festgestellt als anderswo in Sachsen. Wie sieht es 2025 aus?

Chemnitzer Schulanfänger weisen noch immer häufiger Entwicklungsdefizite auf als Kinder in anderen Teilen Sachsens. Nach vorläufigen Zahlen erteilte das städtische Amt für Gesundheit und Prävention bei den obligatorischen Aufnahmeuntersuchungen für das kommende Schuljahr etwa jedem achten der gut 2100 untersuchten Kinder eine Rückstellung...