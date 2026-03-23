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Aus dem RE 6 wurde ein Koffer geklaut.
Aus dem RE 6 wurde ein Koffer geklaut. Symbolbild: Daniel Bockwoldt/dpa
Aus dem RE 6 wurde ein Koffer geklaut.
Aus dem RE 6 wurde ein Koffer geklaut. Symbolbild: Daniel Bockwoldt/dpa
Chemnitz
Kofferdieb aus dem RE 6 erwischt: Verdächtiger taucht am Hauptbahnhof Chemnitz wieder auf
Redakteur
Von Denise Märkisch
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Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof einen 35-Jährigen kontrolliert, der Tage zuvor schon einmal auffiel. Bei der Kontrolle entdeckten sie aber noch mehr.

Den kenne ich doch: Diesen Gedanken hatte offenbar eine Beamtin der Bundespolizei. Sie erkannte am Sonntag einen 35-Jährigen wieder, der zwei Tage zuvor einen Koffer aus dem RE 6 gestohlen haben soll. Der Mann war im Getümmel verschwunden. Videoaufnahmen identifizierten ihn als mutmaßlichen Täter. Nun ging er doch ins Netz. Bei der Kontrolle...
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