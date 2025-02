Kommen Kunstwerk und Lichtshow am Taurasteinturm in Burgstädt nun doch?

Burgstädt vor einer schwierigen Entscheidung: Der Stadtrat berät über ein Lichtkunstprojekt im Rahmen des Purple Path im Kulturhauptstadtjahr. Die Kosten sind ein entscheidender Faktor.

Nun doch: Die Stadt Burgstädt will sich doch am Purple-Path-Projekt der Kulturhauptstadt Chemnitz beteiligen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Stadtrat für die Sitzung am Dienstag vor, ein sogenanntes Wetterleuchten in Form eines Kunstwerkes zur Licht- und Soundillumination am und im Taurasteinturm durchzuführen. Voraussetzung: Es kommen genug...