Kommentar des Leserobmanns: Was ist Wohlstand?

Wenn wir mal ehrlich sind, geht es den meisten Menschen zwischen Kap Arkona und Zugspitze auch gut.

Es war einer unserer letzten Urlaubstage dieses Sommers. Wir saßen beim Frühstück in einem kleinem Apartment in Stockholm, beides nicht besonders üppig, weder das Apartment noch das Frühstück, aber völlig ausreichend. Skandinavien ist ein teures Pflaster, da ist Bescheidenheit durchaus keine Zier, eher eine Tugend, die sich auszahlt. Wir...