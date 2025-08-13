Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kommentar des Leserobmanns: Was ist Wohlstand?

Regelt Geld den Wohlstand? Dieser Frage ging der Leserobmann nach.
Regelt Geld den Wohlstand? Dieser Frage ging der Leserobmann nach. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Regelt Geld den Wohlstand? Dieser Frage ging der Leserobmann nach.
Regelt Geld den Wohlstand? Dieser Frage ging der Leserobmann nach. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Meinung
Chemnitz
Kommentar des Leserobmanns: Was ist Wohlstand?
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn wir mal ehrlich sind, geht es den meisten Menschen zwischen Kap Arkona und Zugspitze auch gut.

Es war einer unserer letzten Urlaubstage dieses Sommers. Wir saßen beim Frühstück in einem kleinem Apartment in Stockholm, beides nicht besonders üppig, weder das Apartment noch das Frühstück, aber völlig ausreichend. Skandinavien ist ein teures Pflaster, da ist Bescheidenheit durchaus keine Zier, eher eine Tugend, die sich auszahlt. Wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
3 min.
19 Stunden mit dem Nachtzug von Stockholm nach Chemnitz fast ohne Problem: Am RE 6 nach Leipzig scheitert Sebastian Geisler
Entspannt im Snälltåget kam Sebastian Geisler an. Seine Rückreise am Abend war es nicht.
In drei Tagen von Hannover über Stockholm nach Chemnitz und wieder zurück nach Hannover: Diese Tour nahm ein 52-Jähriger auf sich. Erst auf der Rückreise mit dem RE 6 nach Leipzig blieb er stecken.
Johannes Fromm
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
08:34 Uhr
2 min.
Wieder Gewalt bei Protesten in Serbien
Am Rande der Proteste gegen den serbischen Präsident Vucic kam es die dritte Nacht in Folge zu Ausschreitungen. (Archivbild)
Die dritte Nacht in Folge kommt es zu Gewalt bei Demonstrationen gegen die Regierung von Präsident Vucic, die als korrupt kritisiert wird. In den Straßen von Belgrad brennen Müllcontainer.
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
01.08.2025
6 min.
Mit dem Flugzeug nach Stockholm – nur, um im Nachtzug nach Chemnitz zu fahren: Die verrückte Reise von Sebastian Geisler
Sebastian Geisler (52) ist nach Stockholm geflogen und am Folgetag mit dem Snälltåget nach Chemnitz zurückgefahren
In drei Tagen von Hannover über Stockholm nach Chemnitz und wieder zurück nach Hannover. Diesen Trip hatte sich Sebastian Geisler ausgesucht. Der Weg war das Ziel: Und das trifft in diesem Fall ganz besonders zu.
Johannes Fromm
Mehr Artikel