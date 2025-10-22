Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kommentar: Kulturhauptstadt, Herzgebirge, Adolf Hitler

Die Schmiererei an der Bushalttestelle mit dazugehörigem Kommentar.
Die Schmiererei an der Bushalttestelle mit dazugehörigem Kommentar. Bild: Maxim Gassmann
Die Schmiererei an der Bushalttestelle mit dazugehörigem Kommentar.
Die Schmiererei an der Bushalttestelle mit dazugehörigem Kommentar. Bild: Maxim Gassmann
Meinung
Chemnitz
Kommentar: Kulturhauptstadt, Herzgebirge, Adolf Hitler
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die jüngere Tochter unseres Leserobmanns hat in diesen Tagen eine entsetzliche Entdeckung gemacht und kurzerhand reagiert. Hat sie nun bald eine Anzeige wegen Führerbeleidigung an der Backe?

Touristen aus aller Welt sieht man derzeit noch in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. In meinem Lieblingsladen in der Straße der Nationen, in dem ich mir gern mal einen Cappuccino hole, habe ich bei passender Gelegenheit einmal nachgefragt, wie sich die Gästezahl in der Stadt auf den Verkauf ausgewirkt hat. Der Mann hinter dem Tresen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
06.10.2025
3 min.
Chemnitz: Nach der Kulturhauptstadt ist vor der Kulturhauptstadt
Zum Abschluss des Workshops führten die Teilnehmer eine Performance auf.
Offiziell endet das Kulturhauptstadtjahr Ende November. Doch „Enter. Die junge Kulturregion Chemnitz“ nimmt erst an Fahrt auf. Unter anderem mit einem Kreativcamp für Jugendliche.
Jens Kassner
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
25.08.2025
2 min.
Kulturhauptstadt 2025: Und was hat man im Erzgebirge davon?
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök. Er lädt zur Lesung in die Lößnitzer Kirche ein.
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök geht der Frage nach, was die Kommunen am Purple Path vom Kulturhauptstadt-Jahr haben. Dazu will er in Lößnitz ins Gespräch kommen.
Heike Mann
Mehr Artikel