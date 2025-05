Kommentar zu den Plänen für das Welker-Gut in Burgstädt: Luftschlösser ohne Investoren

Die Herrenstraße 20 ist ein Ort voller Geschichte und geplatzter Träume. Jahrzehntelang prägte eine Industriebrache das Stadtbild. Nun soll ein österreichisches Büro alles richten?

Die Burgstädter hatten sich jahrzehntelang an den Anblick an der Herrenstraße 20 gewöhnt: eine leer stehende Industriebrache. Nicht die einzige in der Stadt. Viele nannten es Welkersches Gut. Bekannt wurde es durch Fabrikant Welker, der dort eine Stoffhandschuhfabrik betrieb. Zuletzt befanden sich Wohnungen und ein Blumengeschäft dort. Vor...