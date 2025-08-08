Kommentar zu einer längst überholten Kulturstrategie von Chemnitz und ihrer Evaluierung: Tunnelblick mit Ansage

Welchen Wert hat eine Strategie, deren Ausgangssituation von der Zeit überholt wurde? Welchen Wert hat die Evaluierung?

Die 2018 verabschiedete Kulturstrategie für die nächsten zwölf Jahre hat den Untertitel „Kultur Raum geben“. Schon darin werden aus heutiger Sicht Verwerfungen unübersehbar. Für Räume wie das Schauspielhaus gibt es keine Lösung, was mit der Hartmannfabrik wird ist unklar, hinter der Parteifalte ist ein Neubau angedacht, der auch der...