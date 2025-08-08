Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kommentar zu einer längst überholten Kulturstrategie von Chemnitz und ihrer Evaluierung: Tunnelblick mit Ansage

„Kultur Raum geben?“ Ein fragwürdiger Titel.
„Kultur Raum geben?“ Ein fragwürdiger Titel. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Meinung
Chemnitz
Kommentar zu einer längst überholten Kulturstrategie von Chemnitz und ihrer Evaluierung: Tunnelblick mit Ansage
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welchen Wert hat eine Strategie, deren Ausgangssituation von der Zeit überholt wurde? Welchen Wert hat die Evaluierung?

Die 2018 verabschiedete Kulturstrategie für die nächsten zwölf Jahre hat den Untertitel „Kultur Raum geben“. Schon darin werden aus heutiger Sicht Verwerfungen unübersehbar. Für Räume wie das Schauspielhaus gibt es keine Lösung, was mit der Hartmannfabrik wird ist unklar, hinter der Parteifalte ist ein Neubau angedacht, der auch der...
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
14:55 Uhr
1 min.
Polizei warnt vor Auto-Einbrüchen: In Freiberg und Döbeln wurden Rucksack und Geldbörsen gestohlen
Unbekannte (Symbolfoto) haben in den vergangenen Tagen in Mittelsachsen Autos aufgebrochen.
Die Täter hatten jeweils die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Die Polizei rät erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.
FP
08.08.2025
3 min.
Kulturstrategie Chemnitz: 2018 in Kraft getreten, dann wurde alles anders
Ein abgehakter Punkt auf der Liste der Kulturstrategie: die Eröffnung des Schmidt-Rottluff-Museums.
Dass die Stadt eine bis 2030 ausgerichtete Kulturstrategie hat, dürfte den meisten Einwohnern kaum bekannt sein, wohl aber den Akteuren der Kulturszene. Die erste Evaluierung ist veröffentlicht.
Jens Kassner
14:54 Uhr
1 min.
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.
Thomas Gräf
25.07.2025
4 min.
Kulturhauptstadt Chemnitz für alle: 10 Tipps, wo es Kunst für lau gibt
Weltkunst im Halbschatten der bunten Esse. Der Eintritt ist frei.
Nicht alle Chemnitzer und Gäste können oder wollen sich die Tickets für Ausstellungen und Veranstaltungen leisten. Das Programm bietet aber viele Formate, die für alle Interessenten gratis sind. Ein Überblick.
Jens Kassner
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
