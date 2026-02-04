MENÜ
  • Kommentar zur drohenden Kita-Schließung in Limbach-Oberfrohna: Ein Nein ist keine Hilfe

Protestierende vor der Sitzung des Stadtrates am Montag.
Protestierende vor der Sitzung des Stadtrates am Montag. Bild: Andreas Seidel
Meinung
Chemnitz Umland
Kommentar zur drohenden Kita-Schließung in Limbach-Oberfrohna: Ein Nein ist keine Hilfe
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Wer gegen etwas ist, sollte einen Lösungsvorschlag parat haben. Den hatten Volksvertreter, die gegen das Kita-Entwicklungskonzept gestimmt haben, nicht.

Die drohende Schließung des Advent-Kinderhauses ist keine Bagatelle. Eltern und Angestellte versammelten sich deshalb zurecht vor dem Stadtrat. Ihre Lage ist emotional. Sie haben gute Erfahrungen mit der Betreuung gemacht. Fakt ist aber: Die hängt nicht an einer baufälligen Immobilie.
