Kommentar zur verweigerten zweiten AfD-Fraktion in Chemnitz: Nur ein Sieg auf Zeit

Die Entscheidung der Stadtverwaltung schrumpft die lokalpolitischen Möglichkeiten der AfD. Doch ist das von Dauer oder sorgt es für weiteres Chaos? Zweifel sind angebracht.

Die Chemnitzer Stadtverwaltung verweigert zwölf fraktionslosen AfD-Stadträten die Gründung einer neuen Fraktion. Das könnte sich als Pyrrhussieg erweisen und den Betrieb im Stadtrat noch länger lähmen.