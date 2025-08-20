Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kommentar zur verweigerten zweiten AfD-Fraktion in Chemnitz: Nur ein Sieg auf Zeit

Welches Kräfteverhältnis gilt im Chemnitzer Stadtrat? Darüber wird wohl noch einige Zeit gestritten.
Welches Kräfteverhältnis gilt im Chemnitzer Stadtrat? Darüber wird wohl noch einige Zeit gestritten. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Meinung
Chemnitz
Kommentar zur verweigerten zweiten AfD-Fraktion in Chemnitz: Nur ein Sieg auf Zeit
Redakteur
Von Erik Anke
Die Entscheidung der Stadtverwaltung schrumpft die lokalpolitischen Möglichkeiten der AfD. Doch ist das von Dauer oder sorgt es für weiteres Chaos? Zweifel sind angebracht.

Die Chemnitzer Stadtverwaltung verweigert zwölf fraktionslosen AfD-Stadträten die Gründung einer neuen Fraktion. Das könnte sich als Pyrrhussieg erweisen und den Betrieb im Stadtrat noch länger lähmen.
