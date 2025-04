Kommt in Limbach-Oberfrohna bald das Pkw-Verbot auf dem Johannisplatz?

Dass der Johannisplatz zur Fußgängerzone werden soll, steht seit Längerem fest. Nun werden die Bauarbeiten ausgeweitet. Für Autofahrer könnte das bald spürbare Folgen haben.

Nach rund einem Jahr Bauzeit nimmt der neue Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna immer mehr Gestalt an. Der neugestaltete Spielplatz am Rande des Johannisplatzes ist so gut wie fertig. Laut Michael Claus, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, müsse nur noch der Fallschutz fertig gestellt werden. Danach wandert die Baustelle weiter und wird den...