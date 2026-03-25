Kommunen um Chemnitz hadern mit der Wärmeplanung

Bis 2028 sollen kleinere Städte und Gemeinden ausarbeiten, wie sie beim Heizen aus fossilen Energieträgern aussteigen wollen. In den Rathäusern sieht man darin keinen großen Informationsgewinn. Was bedeutet das Papier für die Bürger?

Mit der kommunalen Wärmeplanung sollen Städte und Gemeinden darlegen, wie sie ihre Wärmeversorgung bis 2045 auf erneuerbare Energien umstellen und damit Klimaneutralität erreichen wollen. In Chemnitz muss die Planung bis zum 30. Juni 2026 beschlossen werden. Der Entwurf liegt vor und ist 145 Seiten dick. Es geht darin um die bisher... Mit der kommunalen Wärmeplanung sollen Städte und Gemeinden darlegen, wie sie ihre Wärmeversorgung bis 2045 auf erneuerbare Energien umstellen und damit Klimaneutralität erreichen wollen. In Chemnitz muss die Planung bis zum 30. Juni 2026 beschlossen werden. Der Entwurf liegt vor und ist 145 Seiten dick. Es geht darin um die bisher...