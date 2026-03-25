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Die Oberschule in Claußnitz wird von einer Biogasanlage des Landwirtschaftsbetriebes Multi-Agrar mit Wärme versorgt.
Die Oberschule in Claußnitz wird von einer Biogasanlage des Landwirtschaftsbetriebes Multi-Agrar mit Wärme versorgt. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Für welche Heizungsvariante sich Hausbesitzer entscheiden sollen, das steht nicht in der kommunalen Wärmeplanung.
Für welche Heizungsvariante sich Hausbesitzer entscheiden sollen, das steht nicht in der kommunalen Wärmeplanung. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Netzbetreiber Eins hofft darauf, ein Teil der Gasnetze in Zukunft mit Wasserstoff betreiben zu können.
Netzbetreiber Eins hofft darauf, ein Teil der Gasnetze in Zukunft mit Wasserstoff betreiben zu können. Foto: Jan Woitas/dpa
Die Oberschule in Claußnitz wird von einer Biogasanlage des Landwirtschaftsbetriebes Multi-Agrar mit Wärme versorgt.
Die Oberschule in Claußnitz wird von einer Biogasanlage des Landwirtschaftsbetriebes Multi-Agrar mit Wärme versorgt. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Für welche Heizungsvariante sich Hausbesitzer entscheiden sollen, das steht nicht in der kommunalen Wärmeplanung.
Für welche Heizungsvariante sich Hausbesitzer entscheiden sollen, das steht nicht in der kommunalen Wärmeplanung. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Netzbetreiber Eins hofft darauf, ein Teil der Gasnetze in Zukunft mit Wasserstoff betreiben zu können.
Netzbetreiber Eins hofft darauf, ein Teil der Gasnetze in Zukunft mit Wasserstoff betreiben zu können. Foto: Jan Woitas/dpa
Chemnitz Umland
Kommunen um Chemnitz hadern mit der Wärmeplanung
Redakteur
Von Christian Mathea
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Bis 2028 sollen kleinere Städte und Gemeinden ausarbeiten, wie sie beim Heizen aus fossilen Energieträgern aussteigen wollen. In den Rathäusern sieht man darin keinen großen Informationsgewinn. Was bedeutet das Papier für die Bürger?

Mit der kommunalen Wärmeplanung sollen Städte und Gemeinden darlegen, wie sie ihre Wärmeversorgung bis 2045 auf erneuerbare Energien umstellen und damit Klimaneutralität erreichen wollen. In Chemnitz muss die Planung bis zum 30. Juni 2026 beschlossen werden. Der Entwurf liegt vor und ist 145 Seiten dick. Es geht darin um die bisher...
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