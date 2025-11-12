Kontrollen auf A 4 bei Chemnitz: Polizei stellt Verstöße bei Tiertransporten fest

Die Verkehrspolizei Chemnitz hat auf der A 4 gezielt Tiertransporte kontrolliert. Bei 34 kontrollierten Fahrzeugen zählten die Beamten ganze 69 Ordnungswidrigkeiten.

Die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz hat am Montag und Dienstag gezielte Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Tiertransporten, wie die Polizei berichtet. Die Lastwagen wurden an der Anschlussstelle Chemnitz-Ost herausgefischt. Kontrolliert wurden sie anschließend nahe der...