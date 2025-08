Konzert-Highlight zum Denkmaltag: Cello- und Gitarrenduo lässt Schloss Wolkenburg erklingen

Ariana Burstein und Robero Legnani musizieren seit 25 Jahren. Im September sind sie in Limbach-Oberfrohna zu Gast – mit Vivaldi im Gepäck.

Am Sonntag, dem 14. September 2025, um 17 Uhr wird die Neue Kirche Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna zum musikalischen Schauplatz: Das Duo Burstein & Legnani gastiert dort im Rahmen des bundesweiten „Tags des offenen Denkmals“. Mit Cello und Gitarre entführen Ariana Burstein und Roberto Legnani ihr Publikum seit 25 Jahren in Klangwelten...