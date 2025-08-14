Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Chemnitz
Konzert zum Jubiläum der Chemnitzer Orchesterakademie
Von Galina Pönitz
Am 17. August wird an die Gründung der Akademie der Robert-Schumann-Philharmonie erinnert, die den Namen eines ehemaligen Generalmusikdirektors trägt.

Chemnitz.

Die Rudolf-Kempe-Orchesterakademie der Robert-Schumann-Philharmonie lädt Musikfreunde am 17. August um 16 Uhr ins Opernhaus zu einem Jubiläumskonzert ein. Die vor 20 Jahren gegründete Orchesterakademie, die seit 2018 den Namen des ehemaligen Chemnitzer Generalmusikdirektors Rudolf Kempe trägt, ermöglichte bereits knapp 70 Musikstudentinnen und -studenten aus dem In- und Ausland den Einstieg in der Theater- und Konzertalltag. Die Musiker kamen unter anderem aus den Niederlanden, Polen, Südkorea, Österreich und Deutschland. Jeweils für ein Jahr erhalten sie in der Akademie Instrumental- und Kammermusikunterricht durch Mitglieder der Philharmonie. Darüber hinaus sind sie in Vorstellungen des Musiktheaters sowie in Konzerten zu erleben. Das Jubiläum wird mit einem Konzert gefeiert, bei dem neben den aktuellen Mitgliedern der Akademie auch ehemalige Akademistinnen und Akademisten zu Ton und Wort kommen werden. Auf dem Programm stehen Werke von Neefe, Händel, Beethoven und Grieg. (gp) Foto: Andreas Seidel/Archiv

Tickets gibt es in den „Freie Presse“-Shops zum Preis von 18,50 Euro.

