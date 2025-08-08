Konzerte, Eröffnungen und Feste: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Chemnitz
Passend zu den sommerlichen Temperaturen am Wochenende locken drei Eröffnungen, fünf Konzerte sowie ein Badfest und Trödelmarkt nach draußen.
Eröffnungen: Am Freitagabend um 20 Uhr eröffnet der MDR-Musiksommer mit dem Konzert „Von Chemnitz in die Welt“ auf dem Theaterplatz. Es spielen die Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, das MDR-Sinfonieorchester und Omar Massa am Bandoneon. Theodora Baka singt als Sopran. Tickets gibt es noch ab 17 Euro, das Konzert wird auch live ab 20.15...
