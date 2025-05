Kostenloses Kraftklub-Konzert am Chemnitzer Schauspielhaus: Tausende Fans live dabei – Neues Album erscheint im November

Mit einem Riesendisplay an der Stadthalle und später am derzeit geschlossenen Schauspielhaus hatte die Chemnitzer Kult-Band ihr Konzert angekündigt. Tausende Kraftklub-Fans sind live dabei, bis zu 15.000 per Livestream. Tour für 2026 steht.

Riesen-Ansturm auf das Gratis-Konzert der Chemnitzer Band Kraftklub am Mittwochabend. Schon einige Zeit vor dem vom Countdown angekündigten Termin haben sich zahlreiche Kraftklub-Fans vor dem Chemnitzer Schauspielhaus im Park der Opfer des Faschismus versammelt. Mehrere Hundert Menschen verfolgen trotz Regens den Soundcheck. Auch ein Kamerateam... Riesen-Ansturm auf das Gratis-Konzert der Chemnitzer Band Kraftklub am Mittwochabend. Schon einige Zeit vor dem vom Countdown angekündigten Termin haben sich zahlreiche Kraftklub-Fans vor dem Chemnitzer Schauspielhaus im Park der Opfer des Faschismus versammelt. Mehrere Hundert Menschen verfolgen trotz Regens den Soundcheck. Auch ein Kamerateam...