  • Kostüm-Laden „11ter-11ter“ in Chemnitzer City überraschend geschlossen

Nach 15 Jahren ist Schluss. Der Kostümladen in der Chemnitzer City hat geschlossen. Bild: Denise Märkisch
Nach 15 Jahren ist Schluss. Der Kostümladen in der Chemnitzer City hat geschlossen. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Kostüm-Laden „11ter-11ter“ in Chemnitzer City überraschend geschlossen
Von Denise Märkisch
Theaterschminke, falsche Bärte, Perücken – wer für Fasching, Halloween oder die Mottoparty ein Kostüm oder mehr brauchte, wurde hier bisher fündig. Nun ist der Laden leer – das soll aber nicht so bleiben.

Bis Halloween sind es nur noch ein paar Wochen. Etwas später startet die Fünfte Jahreszeit. Kostüme und Co. haben Chemnitzer bisher gern in dem Shop an der Straße der Nationen in der Innenstadt gekauft. Das ist nun nicht mehr möglich. Überraschend hat das Geschäft geschlossen. Beobachtungen zufolge wurde Ende September ausgeräumt. Der...
