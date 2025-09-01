Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kraftklub-Song war der Auslöser: 2000 Chemnitzer Schüler demonstrieren für den Weltfrieden

Über 2000 Schülerinnen und Schüler zogen als Demonstrationszug um das Chemnitzer Sportforum.
Über 2000 Schülerinnen und Schüler zogen als Demonstrationszug um das Chemnitzer Sportforum.
Chemnitz
Kraftklub-Song war der Auslöser: 2000 Chemnitzer Schüler demonstrieren für den Weltfrieden
Von Cora Lantzsch
Angefangen hat es mit fünf Schülern, die im Unterricht einen Song von Kraftklub hörten. Es resultierte in einem Projekttag und einer Demo mit 2000 Teilnehmern. Darum ist Schülern der Frieden so wichtig.

Bunte Banner, „Nie wieder Krieg“-Parolen und eine ausgelassene Stimmung: Am Montag Vormittag trafen so über 2000 Kinder und Jugendliche im Sportzentrum Chemnitz zusammen. Es handelt sich um eine riesige Veranstaltung rund um das Thema Frieden – dabei startete alles mit nur fünf jungen Leuten.
