Kraftklub spielen auf Highfield-Festival 2026

Einen Monat vor der Veröffentlichung des neuen Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ bestätigt der Veranstalter den Auftritt der Chemnitzer am Störmthaler See.

Ihre Tour zum neuen Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ im kommenden Jahr ist überwiegend ausverkauft, jetzt bietet sich für Kraftklub-Fans eine neue Gelegenheit. Die kultige Rap-Rock-Band aus Chemnitz wird auf dem Highfield-Festival 2026 am Störmthaler See bei Leipzig spielen. Das gibt der Veranstalter Semmel Concerts in Kooperation mit FKP...