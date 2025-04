Kraftwerk-Auftritt in Chemnitzer Stadthalle ausverkauft – jetzt kommt eine Zusatzshow

Die Ticket-Nachfrage für das Kraftwerk-Konzert Ende November in Chemnitz war weit größer als das Kontingent. Fans können wieder hoffen.

Die Nachricht, dass die deutsche Band Kraftwerk auf ihrer Europa-Tour Ende November auch nach Chemnitz kommt, ließ Fans nicht lange zögern. Innerhalb kurzer Zeit war das Konzert in der Stadthalle ausverkauft. Für all diejenigen, die kein Glück hatten, kommt nun eine gute Nachricht: Kraftwerk spielen gleich zweimal in der Stadt. Einmal am 27....