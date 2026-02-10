MENÜ
  Kreativzeit in Chemnitz: Mandalas aus Blättern, Blüten und Zweigen

Bild: Theresia Frenzel
Chemnitz
Kreativzeit in Chemnitz: Mandalas aus Blättern, Blüten und Zweigen
Redakteur
Von Babette Philipp
Ein Tag voller Kreativität wartet auf Kinder im Botanischen Garten Chemnitz. Naturmaterialien werden zu Kunstwerken, doch was entsteht am Ende?

„Mandalas aus der Natur – Kreativzeit“ heißt es am Donnerstag, 12. Februar, von 9.30 bis 13 Uhr. Die Veranstaltung findet im Naturschutzzentrum, Botanischer Garten Chemnitz, Leipziger Straße 147, statt und ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist unter [email protected] oder 0163 3637816...
