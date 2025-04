Küchenbrand in Chemnitz: Eine Person im Krankenhaus

Ein Küchenbrand führte am Samstag zu starker Rauchentwicklung in der Ernst-Enge-Straße im Stadtteil Gablenz.

Wegen eines Küchenbrandes rückte die Chemnitzer Feuerwehr am Samstagnachmittag in den Stadtteil Gablenz aus. In einem Wohnblock in der Ernst-Enge-Straße gingen die Kameraden kurz nach 17 Uhr unter Atemschutz in das Gebäude. Es hatte sich starker Rauch gebildet. Sie holten die Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie weitere Bewohner des Hauses...