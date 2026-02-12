MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kugelbombe im Rucksack: Chemnitzer Polizei stoppt 36-Jährigen im Stadtzentrum

Die Kugelbombe wurde von der Polizei sichergestellt.
Die Kugelbombe wurde von der Polizei sichergestellt. Bild: Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa
Die Kugelbombe wurde von der Polizei sichergestellt.
Die Kugelbombe wurde von der Polizei sichergestellt. Bild: Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa
Chemnitz
Kugelbombe im Rucksack: Chemnitzer Polizei stoppt 36-Jährigen im Stadtzentrum
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Polizeikontrolle in der Georgstraße in Chemnitz deckt illegale Pyrotechnik auf. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Im Rucksack eines 36-jährigen Mannes ist bei einer Polizeikontrolle am Mittwochnachmittag im Chemnitzer Stadtzentrum eine Kugelbombe gefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Demnach wurde der Mann gegen 16.15 in der Georgstraße von Beamten der Operativen Einsatzgruppe überprüft. Dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
11.02.2026
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Rätsel um gestohlene Schnitzfiguren
Die Polizei weiß noch nicht, wie die Täter in das Vereinsgebäude Am Frischen Brunnen gelangt sind.
Aus einem Vereinsgebäude in Marienberg haben Einbrecher mehrere Schnitzfiguren entwendet. Wie die Täter in die Räume gelangten, ist noch unklar.
Holk Dohle
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
02.02.2026
1 min.
Einbruch in Gewerbeobjekt im Erzgebirge: Geldkassette mit Bargeld verschwunden
Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein.
Unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Gewerbeobjekt in Thalheim eingedrungen. Die Ermittlungen sind im Gange.
Holk Dohle
Mehr Artikel