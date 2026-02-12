Kugelbombe im Rucksack: Chemnitzer Polizei stoppt 36-Jährigen im Stadtzentrum

Eine Polizeikontrolle in der Georgstraße in Chemnitz deckt illegale Pyrotechnik auf. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Im Rucksack eines 36-jährigen Mannes ist bei einer Polizeikontrolle am Mittwochnachmittag im Chemnitzer Stadtzentrum eine Kugelbombe gefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Demnach wurde der Mann gegen 16.15 in der Georgstraße von Beamten der Operativen Einsatzgruppe überprüft. Dabei...