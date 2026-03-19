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Am Samstag findet die Udo Lindenberg-Vernissage mit Auktion in der Galerie Schmidt-Rottluff statt.
Am Samstag findet die Udo Lindenberg-Vernissage mit Auktion in der Galerie Schmidt-Rottluff statt. Foto: Christophe Gateau/dpa
Die Ausstellung „Mahlzeit“ im Gunzenhauser Museum ist in insgesamt drei Teilen untergliedert und bietet regelmäßige Workshops über die Ausstellung hinaus an.
Die Ausstellung „Mahlzeit“ im Gunzenhauser Museum ist in insgesamt drei Teilen untergliedert und bietet regelmäßige Workshops über die Ausstellung hinaus an. Foto: Ulf Dahl
Bei der Ladies-Sauna werden Spezialaufgüsse, pflegende Creme-Salz-Peelings und Honig-Anwendungen sowie ein Glas Sekt und Live-Kochen angeboten.
Bei der Ladies-Sauna werden Spezialaufgüsse, pflegende Creme-Salz-Peelings und Honig-Anwendungen sowie ein Glas Sekt und Live-Kochen angeboten. Foto: adobe stock
Am Samstag findet die Udo Lindenberg-Vernissage mit Auktion in der Galerie Schmidt-Rottluff statt.
Am Samstag findet die Udo Lindenberg-Vernissage mit Auktion in der Galerie Schmidt-Rottluff statt. Foto: Christophe Gateau/dpa
Die Ausstellung „Mahlzeit“ im Gunzenhauser Museum ist in insgesamt drei Teilen untergliedert und bietet regelmäßige Workshops über die Ausstellung hinaus an.
Die Ausstellung „Mahlzeit“ im Gunzenhauser Museum ist in insgesamt drei Teilen untergliedert und bietet regelmäßige Workshops über die Ausstellung hinaus an. Foto: Ulf Dahl
Bei der Ladies-Sauna werden Spezialaufgüsse, pflegende Creme-Salz-Peelings und Honig-Anwendungen sowie ein Glas Sekt und Live-Kochen angeboten.
Bei der Ladies-Sauna werden Spezialaufgüsse, pflegende Creme-Salz-Peelings und Honig-Anwendungen sowie ein Glas Sekt und Live-Kochen angeboten. Foto: adobe stock
Chemnitz
Kultur, Klang und Frühlingslust: Das bietet Chemnitz am Wochenende
Von Laetitia Feddersen
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Wer mag, kann vom stillen Museumsbesuch über Panik-Power mit Udo Lindenberg bis zur Ladies-Night in der Sauna durch das Wochenende flanieren.

Für Museumsgänger: Im Industriemuseum eröffnet die Schau „Made in Germany – Industrie und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ mit Fotografien von Tomasz Lewandowski, die Produkte in den Blick nimmt, die einst von Zwangsarbeit profitierten. Im Museum Gunzenhauser dreht sich bei „Mahlzeit“ alles ums Essen, dazu gibt es am Freitag von...
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