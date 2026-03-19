Kultur, Klang und Frühlingslust: Das bietet Chemnitz am Wochenende

Chemnitz
Wer mag, kann vom stillen Museumsbesuch über Panik-Power mit Udo Lindenberg bis zur Ladies-Night in der Sauna durch das Wochenende flanieren.
Für Museumsgänger: Im Industriemuseum eröffnet die Schau „Made in Germany – Industrie und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ mit Fotografien von Tomasz Lewandowski, die Produkte in den Blick nimmt, die einst von Zwangsarbeit profitierten. Im Museum Gunzenhauser dreht sich bei „Mahlzeit“ alles ums Essen, dazu gibt es am Freitag von...
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