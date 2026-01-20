MENÜ
  • Kulturhauptstadt 2025: Villa Esche blickt auf Rekordjahr zurück

Die Villa Esche wurde von 1902 bis 1903 von Henry van de Velde im Jugendstil erbaut. Bild: Frank Krüger
Die Villa Esche wurde von 1902 bis 1903 von Henry van de Velde im Jugendstil erbaut. Bild: Frank Krüger
Chemnitz
Kulturhauptstadt 2025: Villa Esche blickt auf Rekordjahr zurück
Von Luisa Ederle
Veranstaltungen und Besucherzahlen erreichten im vergangenen Jahr in dem historischen Haus neue Höchststände. Außerdem beförderte das Kulturhauptstadtjahr eine neue Erkenntnis zutage.

Das zurückliegende Jahr markiert für die Villa Esche und das Henry van de Velde Museum einen Höhepunkt. Als zentraler Bestandteil der europäischen Henry-van-de-Velde-Route zog das Chemnitzer Architekturdenkmal im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres weltweites Interesse auf sich.
