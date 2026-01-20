Kulturhauptstadt 2025: Villa Esche blickt auf Rekordjahr zurück

Chemnitz
Veranstaltungen und Besucherzahlen erreichten im vergangenen Jahr in dem historischen Haus neue Höchststände. Außerdem beförderte das Kulturhauptstadtjahr eine neue Erkenntnis zutage.
Das zurückliegende Jahr markiert für die Villa Esche und das Henry van de Velde Museum einen Höhepunkt. Als zentraler Bestandteil der europäischen Henry-van-de-Velde-Route zog das Chemnitzer Architekturdenkmal im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres weltweites Interesse auf sich.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.