Kulturhauptstadt aus der Wirtschaftsperspektive: Chemnitz ist wieder auf der Karte

In Essen, 2010 Kulturhauptstadt-Region gemeinsam mit dem Ruhrgebiet, waren die Effekte des Festjahres noch lange spürbar. Für Chemnitz ist es zu früh, nachhaltige Effekte zu messen. Aber erste Erfolge gibt es schon.

Dass Tourismus, Gastronomie und Handel im Kulturhauptstadt-Jahr kräftig zulegen, war abzusehen. Bei der Veranstaltung „Local Hero Maker“ im Carlowitz-Congresscenter wurden weitere Wirtschaftsbereiche vorgestellt, die von dem Festjahr profitiert haben. So zog das Messe- und Kongress-Geschäft kräftig an. Auch das Industriemuseum hatte als... Dass Tourismus, Gastronomie und Handel im Kulturhauptstadt-Jahr kräftig zulegen, war abzusehen. Bei der Veranstaltung „Local Hero Maker“ im Carlowitz-Congresscenter wurden weitere Wirtschaftsbereiche vorgestellt, die von dem Festjahr profitiert haben. So zog das Messe- und Kongress-Geschäft kräftig an. Auch das Industriemuseum hatte als...