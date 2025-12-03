Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kulturhauptstadt war auch für Unternehmen in Chemnitz wichtig.
Bei der „Local-Maker-Hero“-Konferenz ging es um Erfolge der Kulturhauptstadt. Professorin Anja Strobel (Mitte) verkündete gestiegene Studierendenzahlen an der TU Chemnitz.
Ratiomat-Mitarbeiter Dirk Hawlicek vor der Kulturhauptstadt-Küche, die in den Farben aus dem Kulturhauptstadt-Logo gestaltet ist.
Der „Maker Advent“ wurde in diesem Jahr mit dem Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet.
Chemnitz
Kulturhauptstadt aus der Wirtschaftsperspektive: Chemnitz ist wieder auf der Karte
Von Christian Mathea
In Essen, 2010 Kulturhauptstadt-Region gemeinsam mit dem Ruhrgebiet, waren die Effekte des Festjahres noch lange spürbar. Für Chemnitz ist es zu früh, nachhaltige Effekte zu messen. Aber erste Erfolge gibt es schon.

Dass Tourismus, Gastronomie und Handel im Kulturhauptstadt-Jahr kräftig zulegen, war abzusehen. Bei der Veranstaltung „Local Hero Maker“ im Carlowitz-Congresscenter wurden weitere Wirtschaftsbereiche vorgestellt, die von dem Festjahr profitiert haben. So zog das Messe- und Kongress-Geschäft kräftig an. Auch das Industriemuseum hatte als...
