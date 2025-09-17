Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kulturstaatsminister Weimer bei Debatte in Chemnitz: „Deutschland ist am Versacken“

„Chemnitz hat nicht nur Wandel, sondern Risse durchmachen müssen." Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) während seines Besuchs in Chemnitz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
„Chemnitz hat nicht nur Wandel, sondern Risse durchmachen müssen.“ Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) während seines Besuchs in Chemnitz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Kulturstaatsminister Weimer bei Debatte in Chemnitz: „Deutschland ist am Versacken“
Redakteur
Von Nicole Jähn
Während seines Kulturhauptstadtbesuchs nahm Wolfram Weimer Dienstagabend auch an einer Podiumsdiskussion zu Fragen europäischer Identität teil. Warum er dabei Chemnitz als positives Beispiel heraushob und wie er die Sachsen sieht.

Während einer Podiumsdiskussion in Chemnitz stellte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) Deutschland in seinem jetzigen Zustand ein schlechtes Zeugnis aus: „Deutschland ist am versacken“, sagte der 60-Jährige. Das Land stecke schon seit längerem „in einem Blues“ fest.
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
31.08.2025
3 min.
Gegen den Trend: Höhenflug bei Übernachtungszahlen in Chemnitz
Das Congress-Hotel ist eines der prägendsten Gebäude von Chemnitz. Bei den Übernachtungszahlen registrierte die Stadt im Juni einen absoluten Höhenflug.
Im Hotelsektor der Region Chemnitz-Zwickau und dem Erzgebirge entfaltet der Kulturhauptstadt-Effekt augenscheinlich enorme Wirkung. Das ist aber nur eine Seite der Medaille.
Frank Hommel
11:15 Uhr
1 min.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zu Gast in Chemnitz
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer spricht am 16. September in der Hartmannfabrik.
Der Politiker spricht bei einer Podiumsdiskussion über Fragen zu Kultur und europäischer Identität.
Jana Peters
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
