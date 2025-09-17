Kulturstaatsminister Weimer bei Debatte in Chemnitz: „Deutschland ist am Versacken“

Während seines Kulturhauptstadtbesuchs nahm Wolfram Weimer Dienstagabend auch an einer Podiumsdiskussion zu Fragen europäischer Identität teil. Warum er dabei Chemnitz als positives Beispiel heraushob und wie er die Sachsen sieht.

Während einer Podiumsdiskussion in Chemnitz stellte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) Deutschland in seinem jetzigen Zustand ein schlechtes Zeugnis aus: „Deutschland ist am versacken", sagte der 60-Jährige. Das Land stecke schon seit längerem „in einem Blues" fest.