  • Kulturstiftung Sachsen: Welche Chemnitzer Projekte 2026 gefördert werden

Chemnitz
Kulturstiftung Sachsen: Welche Chemnitzer Projekte 2026 gefördert werden
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit rund zwei Millionen Euro unterstützt die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (KdFS) Kultureinrichtungen und ihre Projekte. Darunter sind Chemnitzer Vorhaben - altbekannte und neue.

In diesem Jahr waren die Fördermittelbescheide der KdFS wegen der verzögerten Verabschiedung des Haushaltes stark verspätet verschickt worden. Für 2026 geht der Prozess nun wieder den gewohnten Gang. Die Stiftung hat die Liste der im ersten Halbjahr geförderten Projekte veröffentlicht. Der Etat von 2 Millionen Euro liegt deutlich über den...
