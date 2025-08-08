Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Kulturstrategie Chemnitz: 2018 in Kraft getreten, dann wurde alles anders

Ein abgehakter Punkt auf der Liste der Kulturstrategie: die Eröffnung des Schmidt-Rottluff-Museums.
Bild: epd
Ein abgehakter Punkt auf der Liste der Kulturstrategie: die Eröffnung des Schmidt-Rottluff-Museums.
Ein abgehakter Punkt auf der Liste der Kulturstrategie: die Eröffnung des Schmidt-Rottluff-Museums. Bild: epd
Chemnitz
Kulturstrategie Chemnitz: 2018 in Kraft getreten, dann wurde alles anders
Redakteur
Von Jens Kassner
Dass die Stadt eine bis 2030 ausgerichtete Kulturstrategie hat, dürfte den meisten Einwohnern kaum bekannt sein, wohl aber den Akteuren der Kulturszene. Die erste Evaluierung ist veröffentlicht.

Es war einmal ... So müsste der Bericht zur ersten Überprüfung von Erfolgen und noch anstehenden Aufgaben zur Chemnitzer Kulturstrategie eigentlich beginnen. 2018 wurde sie durch einen Stadtratsbeschluss in Kraft gesetzt. Dann kam Corona, dann kam der Titelgewinn als Kulturhauptstadt Europas 2025, dann kamen Überraschungen und Unwägbarkeiten....
Mehr Artikel