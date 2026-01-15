Kunst, Hochzeitsmesse und Gemeinschaft: Was in Chemnitz ein Jahr nach dem Kulturhauptstadt-Start alles los ist

Ein Jahr nach dem offiziellen Beginn der Kulturhauptstadt: Wie geht es mit Chemnitz weiter? Dieses Wochenende mit viel Musik und einem Hauch Nostalgie – von Jazz bis Schwanensee, von Achtsamkeit bis Square Dance.

Musikalisch bildet ein Konzert der Städtischen Musikschule Chemnitz am Freitagabend um 19 Uhr den Auftakt ins Wochenende. Der Eintritt kostet 10 Euro. Anlass sind Meisterkurse mit dem Pianisten und Geiger Kolja Lessing. Die Kurse werden von Freitagmittag bis Sonntag angeboten und sind gekrönt von einem Abschlusskonzert am Sonntag um 16 Uhr. Die...