  • Kunst, Hochzeitsmesse und Gemeinschaft: Was in Chemnitz ein Jahr nach dem Kulturhauptstadt-Start alles los ist

Lust auf ein neues Hobby? Im Tanzsportcentrum werden Square Dance Schnupperkurse angeboten, ein etwas anderer Gruppentanz.
Lust auf ein neues Hobby? Im Tanzsportcentrum werden Square Dance Schnupperkurse angeboten, ein etwas anderer Gruppentanz. Bild: Silas Stein/dpa
Die Compagnie wurde 2008 in der ukrainischen Hauptstadt Kyiv von Tatyana Borovyk und Oksana Soloyiova als internationales klassisches Tourneeensemble gegründet.
Die Compagnie wurde 2008 in der ukrainischen Hauptstadt Kyiv von Tatyana Borovyk und Oksana Soloyiova als internationales klassisches Tourneeensemble gegründet. Bild: Atsushi Umezu
Die Hochzeitsmesse findet dieses Jahr von 10 bis 18 Uhr im Kraftverkehr statt.
Die Hochzeitsmesse findet dieses Jahr von 10 bis 18 Uhr im Kraftverkehr statt. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Chemnitz
Kunst, Hochzeitsmesse und Gemeinschaft: Was in Chemnitz ein Jahr nach dem Kulturhauptstadt-Start alles los ist
Von Laetitia Feddersen
Ein Jahr nach dem offiziellen Beginn der Kulturhauptstadt: Wie geht es mit Chemnitz weiter? Dieses Wochenende mit viel Musik und einem Hauch Nostalgie – von Jazz bis Schwanensee, von Achtsamkeit bis Square Dance.

Musikalisch bildet ein Konzert der Städtischen Musikschule Chemnitz am Freitagabend um 19 Uhr den Auftakt ins Wochenende. Der Eintritt kostet 10 Euro. Anlass sind Meisterkurse mit dem Pianisten und Geiger Kolja Lessing. Die Kurse werden von Freitagmittag bis Sonntag angeboten und sind gekrönt von einem Abschlusskonzert am Sonntag um 16 Uhr. Die...
