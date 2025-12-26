„Kunst ist immer ein wirtschaftlicher Ruin“: Wie eine Skulptur von Ronald Münch in ein Chemnitzer Schwimmbad kam

Innerhalb weniger Wochen hat Ronald Münch zwei seiner Werke in der Öffentlichkeit eingeweiht. „Behütet“ heißt die neuste Holzskulptur. Es soll eine seiner kompliziertesten Arbeiten sein.

Ronald Münch macht nicht Kunst, um sie zu verkaufen. Das tut er zwar trotzdem, und nur so lässt sich schließlich auch leben. Aber Münch macht Kunst, weil er nicht anders kann. Das ist seine Form, sich auszudrücken. Eine Holzskulptur wurde nun in der neuen Schwimmhalle in Bernsdorf aufgestellt. Entstanden ist sie vor ein paar Monaten im Rahmen...