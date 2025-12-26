MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Kunst ist immer ein wirtschaftlicher Ruin“: Wie eine Skulptur von Ronald Münch in ein Chemnitzer Schwimmbad kam

Ronald Münch vor seiner Skulptur „Behütet“ im Bernsdorfer Hallenbad.
Ronald Münch vor seiner Skulptur „Behütet“ im Bernsdorfer Hallenbad. Bild: Andreas Seidel
Im Sommer entstand die Skulptur in Auerswalde.
Im Sommer entstand die Skulptur in Auerswalde. Bild: Andreas Seidel
„Alles aus einem Ganzen. Doch individuell streben“, heißt es in der Beschreibung. „Besser kann man ein Bad nicht beschreiben“, so Baubürgermeister Thomas Kütter.
„Alles aus einem Ganzen. Doch individuell streben“, heißt es in der Beschreibung. „Besser kann man ein Bad nicht beschreiben“, so Baubürgermeister Thomas Kütter. Bild: Andreas Seidel
Ronald Münch vor seiner Skulptur „Behütet“ im Bernsdorfer Hallenbad.
Ronald Münch vor seiner Skulptur „Behütet“ im Bernsdorfer Hallenbad. Bild: Andreas Seidel
Im Sommer entstand die Skulptur in Auerswalde.
Im Sommer entstand die Skulptur in Auerswalde. Bild: Andreas Seidel
„Alles aus einem Ganzen. Doch individuell streben“, heißt es in der Beschreibung. „Besser kann man ein Bad nicht beschreiben“, so Baubürgermeister Thomas Kütter.
„Alles aus einem Ganzen. Doch individuell streben“, heißt es in der Beschreibung. „Besser kann man ein Bad nicht beschreiben“, so Baubürgermeister Thomas Kütter. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
„Kunst ist immer ein wirtschaftlicher Ruin“: Wie eine Skulptur von Ronald Münch in ein Chemnitzer Schwimmbad kam
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Innerhalb weniger Wochen hat Ronald Münch zwei seiner Werke in der Öffentlichkeit eingeweiht. „Behütet“ heißt die neuste Holzskulptur. Es soll eine seiner kompliziertesten Arbeiten sein.

Ronald Münch macht nicht Kunst, um sie zu verkaufen. Das tut er zwar trotzdem, und nur so lässt sich schließlich auch leben. Aber Münch macht Kunst, weil er nicht anders kann. Das ist seine Form, sich auszudrücken. Eine Holzskulptur wurde nun in der neuen Schwimmhalle in Bernsdorf aufgestellt. Entstanden ist sie vor ein paar Monaten im Rahmen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
09.12.2025
3 min.
Kunst von Ronald Münch in Chemnitz: „Lasst mal los!“
Ronald Münch mit seiner Arbeit „Gestern ist heute wird morgen“.
Auf dem Vorplatz der Hartmannfabrik steht seit Kurzem eine Metallplastik des Chemnitzer Künstlers Ronald Münch. Zwei weitere Werke einer Aktion des Künstlerbundes folgen im Frühjahr.
Jens Kassner
11.12.2025
4 min.
Die Galerie Weise zündet ein Feuerwerk, bevor das Licht ausgeht
Bernd Weise lädt nach 35 Jahren in die letzte Ausstellung seiner Galerie ein.
Nach 35 Jahren geht Galerist Bernd Weise in den Ruhestand. In der letzten Ausstellung sind Arbeiten seiner Stammkünstler versammelt – dicht an dicht.
Jens Kassner
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
Mehr Artikel