Kunst, Klänge, Kerzenschein: Das bewegt Chemnitz am vierten Adventswochenende

Chemnitz
Von Stefan Heym bis Tango Argentino, vom Yoga im Museum bis zum Weihnachtszirkus – das kommende Wochenende in Chemnitz hält für Kulturfreunde, Familien und Neugierige eine bunte Mischung bereit.
Noch bis Freitag ist in der Volkshochschule ein letztes Mal die Ausstellung zu Stefan Heym zu sehen. Präsentiert werden Illustrationen aus der Graphic Novel „Die sieben Leben des Stefan Heym“, die das Leben des bekannten Schriftstellers nachzeichnet. Im Tietz ist parallel die Stefan-Heym-Bibliothek geöffnet – von Montag bis Samstag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.