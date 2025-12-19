MENÜ
  • Kunst, Klänge, Kerzenschein: Das bewegt Chemnitz am vierten Adventswochenende

Die Volkshochschule öffnet am Freitag von 8:30 bis 20 Uhr ein letztes Mal die Stefan-Heym-Ausstellung.
Im Fritz Theater Chemnitz spielen Isabelle Weh als Chantalle und Elmar Börger als Manny die moderne Komödie von Bonnie und Clyde.
Tickets für den Weihnachtszirkus kosten zwischen 20 und 40 Euro, ermäßigt etwas weniger.
Chemnitz
Kunst, Klänge, Kerzenschein: Das bewegt Chemnitz am vierten Adventswochenende
Von Laetitia Feddersen
Von Stefan Heym bis Tango Argentino, vom Yoga im Museum bis zum Weihnachtszirkus – das kommende Wochenende in Chemnitz hält für Kulturfreunde, Familien und Neugierige eine bunte Mischung bereit.

Noch bis Freitag ist in der Volkshochschule ein letztes Mal die Ausstellung zu Stefan Heym zu sehen. Präsentiert werden Illustrationen aus der Graphic Novel „Die sieben Leben des Stefan Heym“, die das Leben des bekannten Schriftstellers nachzeichnet. Im Tietz ist parallel die Stefan-Heym-Bibliothek geöffnet – von Montag bis Samstag...
