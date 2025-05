Kunst trifft Vintage: Limbacher Fotografin erschafft außergewöhnliches Atelier im Zentrum

Nach deutschlandweiten und internationalen Ausstellungen stellt Stephanie Grobe ihre Bilder erstmals in ihrer Heimatstadt aus. Für ihre Arbeit hat sie ein historisches Limbacher Gebäude umgewandelt.

Ausstellungen in München, Bremen und der russischen Stadt Nischni Tagil hatte Stephanie Grobe bereits. In ihrer Heimatstadt Limbach-Oberfrohna sind die Bilder der Fotografin momentan jedoch zum ersten Mal zu sehen. Noch bis zum 11. Mai sind zahlreiche Fotografien aus dem Wirken der 42-Jährigen im Bürgertreff „Eckpunkt“ in der Querstraße...