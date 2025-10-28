Kunsthandwerk und Design beim Werkkunstmarkt im Wasserschloß Klaffenbach

Hochwertige Kreationen und eine Sonderschau junger Designer aus der Region gibt es am 1. und 2. November im historischen Ambiente.

Chemnitz. Wer sich an originellen handgefertigten Unikaten erfreut, ist am ersten Novemberwochenende ins Wasserschloß Klaffenbach eingeladen. Am 1. und 2. November öffnen sich die Türen für den 23. Werkkunstmarkt, bei dem Kunsthandwerker und Designer unter anderem Mode und Accessoires, Schuhwerk, Schmuck sowie Schmückendes für Haus und Wohnung aus unterschiedlichen Materialien präsentieren. Zu den Ausstellern gehören bekannte Gesichter ebenso wie neue Kunsthandwerker. Im Rahmen einer Sonderschau gibt die Fakultät für Angewandte Kunst Schneeberg der Westsächsischen Hochschule Zwickau einen Einblick in zeitgenössisches, junges Design aus der Region. (gp) Foto: Kristin Schmidt/C3

Geöffnet ist der Werkkunstmarkt am Samstag, 1. November, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. November, von 10 bis 17 Uhr. Eintrittskarten können im Vorverkauf in den „Freie Presse“-Shops zum Preis von 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Ein Überblick über die teilnehmenden Aussteller steht im Internet. www.werkkunstmarkt.de