  • Kunstmarathon im Küchwald: Künstlerin malt 42 Aquarelle an drei Tagen

Die Künstlerin Kerstin Kötter und eines ihrer Werke vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2024. Bild: Kerstin Kötter
Die Künstlerin Kerstin Kötter und eines ihrer Werke vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2024. Bild: Kerstin Kötter
Die Künstlerin Kerstin Kötter und eines ihrer Werke vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2024.
Die Künstlerin Kerstin Kötter und eines ihrer Werke vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2024. Bild: Kerstin Kötter
Chemnitz
Kunstmarathon im Küchwald: Künstlerin malt 42 Aquarelle an drei Tagen
Von Johannes Fromm
Für drei Tage kommt Mitte August die Wiesbadener Künstlerin Kirsten Kötter nach Chemnitz. Wie das Publikum mitmachen kann und wann sie bereits Chemnitz gemalt hat.

Malathon statt Marathon: Von Dienstag, 19. August, bis Donnerstag, 21. August, findet im Küchwald nahe dem Empfangspavillon eine besondere Aktion statt. Inspiriert vom Marathon, bei dem Läufer 42 Kilometer zurücklegen, malt die Künstlerin Kirsten Kötter an diesen drei Tagen 42 Aquarellbilder, verarbeitet Sprachfetzen, die sie aufschnappt.
