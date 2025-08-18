Kunstmarathon im Küchwald: Künstlerin malt 42 Aquarelle an drei Tagen

Chemnitz
Für drei Tage kommt Mitte August die Wiesbadener Künstlerin Kirsten Kötter nach Chemnitz. Wie das Publikum mitmachen kann und wann sie bereits Chemnitz gemalt hat.
Malathon statt Marathon: Von Dienstag, 19. August, bis Donnerstag, 21. August, findet im Küchwald nahe dem Empfangspavillon eine besondere Aktion statt. Inspiriert vom Marathon, bei dem Läufer 42 Kilometer zurücklegen, malt die Künstlerin Kirsten Kötter an diesen drei Tagen 42 Aquarellbilder, verarbeitet Sprachfetzen, die sie aufschnappt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.