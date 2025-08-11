Kunstraum „Momentum“ gleich neben dem Marx-Kopf in Chemnitz: Warum der Zähler rückwärts läuft

Chemnitz ist nicht gerade übersättigt mit Galerien und anderen Präsentationsmöglichkeiten neuer Kunst. Seit Monaten gibt es einen selbstorganisierten Off-Space im Zentrum.

Der elektronische Countdown an einer Wand zwischen den großen Fenstern ist nicht als Kunstwerk erkennbar, es könnte ein Bestandteil der Raumtechnik sein. Es zeigt den Abstand zur möglichen Schließung des Kunstraumes an, der erst seit dem 5. April existiert. Schon der Name „Momentum“ sagt aus, dass nicht unbedingt die Ewigkeit eine...