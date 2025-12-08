Kunstsammlungen Chemnitz: NS-Raubkunst geht in die USA

Chemnitz
Der jüdische Chemnitzer Kunstsammler Carl Heumann hat 1938 Teile seiner Sammlung versteigern lassen - wohl unter Druck der Nazis. Jetzt geben die Kunstsammlungen der Stadt drei Bilder zurück.
Die Kunst hat Carl Heumann viele Jahre, besonders in seiner schwersten Zeit, am Leben erhalten. Am Ende wurde ihm aber die Liebe an seinen Bildern zum Verhängnis. Der bekannte Chemnitzer Kunstsammler kam ausgerechnet ums Leben, als er bei einem der Bombenangriffe auf die Stadt im März des Jahres 1945 noch einen Koffer mit Zeichnungen aus seiner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.