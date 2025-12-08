Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kunstsammlungen Chemnitz: NS-Raubkunst geht in die USA

Generaldirektorin Florence Thurmes (links) mit den Heumann-Enkeltöchtern Claudia Bilbao (Mitte) und Carol Snider.
Generaldirektorin Florence Thurmes (links) mit den Heumann-Enkeltöchtern Claudia Bilbao (Mitte) und Carol Snider. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Kunstsammlungen Chemnitz: NS-Raubkunst geht in die USA
Von Erik Kiwitter
Der jüdische Chemnitzer Kunstsammler Carl Heumann hat 1938 Teile seiner Sammlung versteigern lassen - wohl unter Druck der Nazis. Jetzt geben die Kunstsammlungen der Stadt drei Bilder zurück.

Die Kunst hat Carl Heumann viele Jahre, besonders in seiner schwersten Zeit, am Leben erhalten. Am Ende wurde ihm aber die Liebe an seinen Bildern zum Verhängnis. Der bekannte Chemnitzer Kunstsammler kam ausgerechnet ums Leben, als er bei einem der Bombenangriffe auf die Stadt im März des Jahres 1945 noch einen Koffer mit Zeichnungen aus seiner...
