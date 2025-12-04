Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kunstsammlungen: Kein Geld mehr für den Chemnitz Open Space an der Brückenstraße

Debatten, Ausstellungen zu Diversität und Städtebau: Der Open Space bot Raum für Diverses.
Debatten, Ausstellungen zu Diversität und Städtebau: Der Open Space bot Raum für Diverses. Bild: Seidel/Archiv
Debatten, Ausstellungen zu Diversität und Städtebau: Der Open Space bot Raum für Diverses.
Debatten, Ausstellungen zu Diversität und Städtebau: Der Open Space bot Raum für Diverses. Bild: Seidel/Archiv
Chemnitz
Kunstsammlungen: Kein Geld mehr für den Chemnitz Open Space an der Brückenstraße
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der frei zugängliche Kultur- und Begegnungsraum schließt Ende 2025. Generaldirektorin Florence Thurmes nennt finanzielle Gründe.

Es gab ihn temporär schon 2019, dann wurde das Projekt im Sommer 2023 von Thurmes Vorgänger Frédéric Bußmann neu aufgelegt: der Chemnitz Open Space hinter dem Marx-Monument an der Brückenstraße – ein Ableger der Kunstsammlungen, der temporär mit Ausstellungen und Debatten Dritter bespielt wurde und frei zugänglich war. Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
31.10.2025
2 min.
Endspurt für Munch in Chemnitz: Schau in den Kunstsammlungen endet am 2. November
Über 250 Medien weltweit berichteten laut Florence Thurmes über die Munch-Schau in Chemnitz. Jetzt endet sie.
Sie war die populärste Ausstellung im Kulturhauptstadtjahr. Wer noch ein Ticket will, könnte zu spät kommen. Mit wie vielen Besuchern Direktorin Florence Thurmes insgesamt rechnet.
Susanne Kiwitter
28.11.2025
2 min.
Kunstsammlungen Chemnitz: Vier Mal so viele Besucher wie im Vorjahr
Allein die Munch-Schau, die von August bis Oktober in den Kunstsammlungen am Theaterplatz lief, lockte 84.000 Besucher an.
Besucherrekord in den Kunstsammlungen. Die Chefin Florence Thurmes spricht von einem außergewöhnlichen Jahr. Zahlreiche internationale Gäste kamen 2025 nach Chemnitz in die Kulturhauptstadt. Vor allem zwei Ausstellungen zogen und es gab einen digitalen Schub.
Susanne Kiwitter
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
15:45 Uhr
2 min.
Plauener Spitzenfest bekommt 2026 einen neuen Auftritt
Mit diesen Bannern wirbt die Stadt bisher für ihr größtes Fest.
Weil das Design für das größte Stadtfest Plauens in die Jahre gekommen ist, wurde es überarbeitet. Welches Detail nicht fehlen durfte und wie der neue Entwurf aussieht.
Claudia Bodenschatz
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel