Kunstsammlungen: Kein Geld mehr für den Chemnitz Open Space an der Brückenstraße

Der frei zugängliche Kultur- und Begegnungsraum schließt Ende 2025. Generaldirektorin Florence Thurmes nennt finanzielle Gründe.

Es gab ihn temporär schon 2019, dann wurde das Projekt im Sommer 2023 von Thurmes Vorgänger Frédéric Bußmann neu aufgelegt: der Chemnitz Open Space hinter dem Marx-Monument an der Brückenstraße – ein Ableger der Kunstsammlungen, der temporär mit Ausstellungen und Debatten Dritter bespielt wurde und frei zugänglich war. Ein...