Kupferdiebe schlagen in Lichtenau zu

Chemnitz Umland
Am Wochenende wurden 300 Meter Kabel gestohlen. Wer steckt hinter dem dreisten Diebstahl und wie gelang der Zutritt zu dem Betriebsgelände?
Ordentlich Beute gemacht haben Kupferdiebe in Lichtenau. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Über das zurückliegende Wochenende – konkret in der Zeit zwischen Freitag, 12. Dezember gegen 13:30 Uhr und Montag, 15. Dezember gegen 11:45 Uhr – verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt...
