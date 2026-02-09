MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kurios: Frau stellt sich am Hauptbahnhof Chemnitz der Bundespolizei

Festnahme auf eigenes Verlangen: Eine Frau stellte sich in Chemnitz der Polizei.
Festnahme auf eigenes Verlangen: Eine Frau stellte sich in Chemnitz der Polizei. Bild: Symbol-Foto: Jens Wolf/dpa
Festnahme auf eigenes Verlangen: Eine Frau stellte sich in Chemnitz der Polizei.
Festnahme auf eigenes Verlangen: Eine Frau stellte sich in Chemnitz der Polizei. Bild: Symbol-Foto: Jens Wolf/dpa
Chemnitz
Kurios: Frau stellt sich am Hauptbahnhof Chemnitz der Bundespolizei
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Slowakin muss eine Haftstrafe absitzen. Zu den Hintergründen.

Am Samstag wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Chemnitz von einer Frau angesprochen. Gegen sie liege ein Haftbefehl vor, habe sie den Beamten gesagt, heißt es am Montag in einer Pressemitteilung. Die Polizisten überprüften die Aussagen. Es stellte sich heraus, dass gegen die 42-jährige Slowakin tatsächlich ein Urteil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
11:23 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
02.02.2026
1 min.
Grenzkontrolle im Erzgebirge endet für 29-Jährigen im Gefängnis
Ein Mann ist nach einer Kontrolle in Reitzenhain (Symbolfoto) in eine JVA gebracht worden.
Nach einer Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain wurde ein Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Was noch bekannt ist.
Annett Honscha
11:18 Uhr
2 min.
Russische Sabotage? Weiterer Verdächtiger angeklagt
Die Bundesanwaltschaft hatte im Dezember bereits zwei Komplizen angeklagt. (Symbolbild)
Ein Agenten-Trio soll im russischen Auftrag Paketsendungen mit Brandsätzen vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch gegen den dritten Beschuldigten Anklage erhoben.
02.02.2026
2 min.
Glasflaschenwurf und Reizgaseinsatz: Immer wieder Zoff am Chemnitzer Hauptbahnhof
Zweimal gerieten Passanten im Hauptbahnhof am Wochenende aneinander.
Die Bundespolizei berichtet von zwei Vorfällen am Wochenende. Was genau vorgefallen ist.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel