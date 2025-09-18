Lachen und Netzwerken im Chemnitzer Gründerzentrum „Die Fabrik“

An der Zwickauer Straße tüfteln nicht nur Start-ups an Ideen, in der ehemaligen Schleifmaschinenfabrik finden auch immer mehr Veranstaltungen statt.

Events wie die „Innovation Night“, der Programmier-Wettbewerb „Hackathons“ und diverse Fachsymposien laufen bereits seit der Eröffnung des Gründer- und Co-Working-Zentrums „Die Fabrik“ vor reichlich einem Jahr. Zuletzt kam die Veranstaltungsreihe „Chemnitz Lacht!“ dazu, die einmal im Monat (nächster Termin 27. September)... Events wie die „Innovation Night“, der Programmier-Wettbewerb „Hackathons“ und diverse Fachsymposien laufen bereits seit der Eröffnung des Gründer- und Co-Working-Zentrums „Die Fabrik“ vor reichlich einem Jahr. Zuletzt kam die Veranstaltungsreihe „Chemnitz Lacht!“ dazu, die einmal im Monat (nächster Termin 27. September)...