Regionale Nachrichten und News
  • Lachen und Netzwerken im Chemnitzer Gründerzentrum „Die Fabrik“

Nächsten Mittwoch wird in der Rooftop-Bar der Fabrik eine „Überstunde“ gemacht, so heißt zumindest die Veranstaltung.
Nächsten Mittwoch wird in der Rooftop-Bar der Fabrik eine „Überstunde“ gemacht, so heißt zumindest die Veranstaltung.
Chemnitz
Lachen und Netzwerken im Chemnitzer Gründerzentrum „Die Fabrik“
Von Christian Mathea
An der Zwickauer Straße tüfteln nicht nur Start-ups an Ideen, in der ehemaligen Schleifmaschinenfabrik finden auch immer mehr Veranstaltungen statt.

Events wie die „Innovation Night“, der Programmier-Wettbewerb „Hackathons“ und diverse Fachsymposien laufen bereits seit der Eröffnung des Gründer- und Co-Working-Zentrums „Die Fabrik“ vor reichlich einem Jahr. Zuletzt kam die Veranstaltungsreihe „Chemnitz Lacht!“ dazu, die einmal im Monat (nächster Termin 27. September)...
