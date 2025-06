Ladendieb beißt Marktmitarbeiter: Tumult in einem Chemnitzer Einkaufsmarkt

Als der Mann in einem Einkaufsmarkt gestellt wurde, tickte er aus. Für die Polizei war er kein Unbekannter.

Weil er von einem Marktmitarbeiter gestellt wurde, ist am Montagnachmittag in Gablenz ein Ladendieb aggressiv geworden. Laut Polizeimitteilung schlug der 23-Jährige um sich und biss einen Marktmitarbeiter. Der Vorfall passierte in einem Einkaufsmarkt an der Hans-Ziegler-Straße. Der Dieb hatte sich dort Rucksack und zwei Einkaufstaschen mit Waren...