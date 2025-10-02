Langes Wochenende dank 3. Oktober: Das ist in Chemnitz los

Böller, Party, Wikinger, Theater, Fellnasen und exotisches Essen: Wenn es draußen kälter wird, geht die Party drinnen weiter. „Freie Presse“ präsentiert fürs Wochenende eine Auswahl, wo man in Chemnitz was erlebt.

Wikinger auf der Burg Rabenstein: Von Freitag bis Sonntag findet auf der Burg Rabenstein ein Wikingerspektakel statt. Geboten werden Schaukämpfe, historisches Handwerk, Marktstände, Musik und Gauklerei. Geöffnet ist ab 11 Uhr. Eintritt: 12 Euro (ermäßigt 6 Euro, Familienkarte 30 Euro). Besucher in Gewandung zahlen 8 Euro. Wikinger auf der Burg Rabenstein: Von Freitag bis Sonntag findet auf der Burg Rabenstein ein Wikingerspektakel statt. Geboten werden Schaukämpfe, historisches Handwerk, Marktstände, Musik und Gauklerei. Geöffnet ist ab 11 Uhr. Eintritt: 12 Euro (ermäßigt 6 Euro, Familienkarte 30 Euro). Besucher in Gewandung zahlen 8 Euro.