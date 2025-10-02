Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Langes Wochenende dank 3. Oktober: Das ist in Chemnitz los

Zum Feiertag finden unter anderem verschiedene Partys und ein Wikingerspektakel statt.
Zum Feiertag finden unter anderem verschiedene Partys und ein Wikingerspektakel statt.
Chemnitz
Langes Wochenende dank 3. Oktober: Das ist in Chemnitz los
Von Cora Lantzsch
Böller, Party, Wikinger, Theater, Fellnasen und exotisches Essen: Wenn es draußen kälter wird, geht die Party drinnen weiter. „Freie Presse“ präsentiert fürs Wochenende eine Auswahl, wo man in Chemnitz was erlebt.

Wikinger auf der Burg Rabenstein: Von Freitag bis Sonntag findet auf der Burg Rabenstein ein Wikingerspektakel statt. Geboten werden Schaukämpfe, historisches Handwerk, Marktstände, Musik und Gauklerei. Geöffnet ist ab 11 Uhr. Eintritt: 12 Euro (ermäßigt 6 Euro, Familienkarte 30 Euro). Besucher in Gewandung zahlen 8 Euro.
