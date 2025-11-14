Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Lassen uns nicht für diese vorhersehbare Entwicklung verantwortlich machen“: Erste Stadträte gegen Nachzahlung für CFC-Stadion

Volkmar Zschocke lehnt eine Nachzahlung der Stadt an die Baufirma ab, die das Stadion an der Gellertstraße umgebaut hat.
Volkmar Zschocke lehnt eine Nachzahlung der Stadt an die Baufirma ab, die das Stadion an der Gellertstraße umgebaut hat. Bild: Ralf Jerke/Andreas Seidel/Archiv
Volkmar Zschocke lehnt eine Nachzahlung der Stadt an die Baufirma ab, die das Stadion an der Gellertstraße umgebaut hat.
Volkmar Zschocke lehnt eine Nachzahlung der Stadt an die Baufirma ab, die das Stadion an der Gellertstraße umgebaut hat. Bild: Ralf Jerke/Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
„Lassen uns nicht für diese vorhersehbare Entwicklung verantwortlich machen“: Erste Stadträte gegen Nachzahlung für CFC-Stadion
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Ergebnis eines Rechtsstreits mit der Baufirma soll die Stadt noch einmal 1,8 Millionen Euro zahlen. Die Grünen lehnen das ab. Auch andere Stadtratsfraktionen sind skeptisch.

Nach Bekanntwerden einer millionenschweren Nachzahlung für das „Eins-Stadion an der Gellertstraße“ stehen dem Stadtrat intensive Debatten um die Freigabe des Geldes ins Haus. In der kommenden Woche soll es dazu eine erste Beratung im Verwaltungs- und Finanzausschuss geben. Eine Woche später könnte der Stadtrat das Geld bewilligen. Es geht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
10.11.2025
2 min.
Nach jahrelangem Streit mit Baufirma: Chemnitz soll Millionenbetrag für CFC-Stadion nachzahlen
2016 wurde das Stadion fertiggestellt. Bis heute gibt es Streit um die Baukosten.
2016 wurde das umgebaute Stadion fertiggestellt. Mit der Baufirma lag die Stadt jahrelang im Streit über die Kosten. Nun liegt ein Schiedsspruch vor: Das Rathaus soll zahlen – aber weniger als die Baufirma fordert.
Benjamin Lummer
12.10.2025
10 min.
Die doppelte AfD im Chemnitzer Stadtrat: Ein Konflikt um billige Parkplätze und Macht
Zweimal AfD im Chemnitzer Stadtrat (v. l.): Ulrich Oehme und Nico Köhler von der Stadtratsfraktion vs. Volker Dringenberg und Steffen Wegert von der Ratsfraktion.
Zwei Fraktionen einer Partei im selben Kommunalparlament: In Chemnitz tobt ein beispielloser Streit unter Parteifreunden, der der AfD finanziell auch noch Vorteile bringt. Selbst aus dem Bundesvorstand der Partei heißt es: Das geht zu weit.
Oliver Hach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel