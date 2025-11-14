„Lassen uns nicht für diese vorhersehbare Entwicklung verantwortlich machen“: Erste Stadträte gegen Nachzahlung für CFC-Stadion

Chemnitz
Als Ergebnis eines Rechtsstreits mit der Baufirma soll die Stadt noch einmal 1,8 Millionen Euro zahlen. Die Grünen lehnen das ab. Auch andere Stadtratsfraktionen sind skeptisch.
Nach Bekanntwerden einer millionenschweren Nachzahlung für das „Eins-Stadion an der Gellertstraße“ stehen dem Stadtrat intensive Debatten um die Freigabe des Geldes ins Haus. In der kommenden Woche soll es dazu eine erste Beratung im Verwaltungs- und Finanzausschuss geben. Eine Woche später könnte der Stadtrat das Geld bewilligen. Es geht...
